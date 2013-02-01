更新版 1-中国债市: 超日太阳公司债复牌跌逾两成,交投活跃或因对赌是否违约

* 超日公司债复牌大跌逾两成

* 成交超预期活跃,目前跌幅稍有收窄

* 部分机构赌不违约大举接盘

* 卖方或以券商或资管专户等为主 (新增市场评论和更多细节)

路透上海2月1日 - 陷入流动性困境的上海超日太阳能科技股份有限公司 所发公司债 周五与股票同日复牌,开盘后价格一度跌逾两成,但随后跌幅有所收窄;成交方面则超预期活跃.

业内人士认为,该债复牌后价格虽大跌,但交投活跃,或许是不同风险控制要求下的投资者,在对赌其未来发生违约的不同预期所致.

对于超日债复牌后的火热交投,上海一券商交易员认为,"现在的买卖有些是赌会不会违约的,有些是债券敏感,公司内部要求不能碰让卖的.卖的,亏这么多,肯定就是觉得会违约喽!"

不过就路透了解到的情况,近期情绪波动较大的个人投资者,目前卖出该债意愿反倒有限.

"如果因为流动性问题想卖也不用急,因为4月18日离现在还有两个月以上时间可以交易.这段时间会不断出利好,今天恐慌卖一定是最差的价格,价格下周会将逐步企稳."一匿名的个人投资者表示.

因超日太阳2011年度亏损,且预计2012年全年亏损9-11亿元人民币,其所发行的11超日债将自公司年度报告披露之日起(预约披露时间为4月18日)被实施停牌,深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定.

**对赌**

大规模成交量下,至于超日债的卖方,上海一基金公司交易员猜测说,可能以券商或资管类专户为主.

"但这个也要看每家的风控态度.而且很多都已经计提损益了."他并表示.

北京时间10:44,11超日债报87.25元,跌16.04%,稍早最低跌至80元,跌幅23.02%.目前成交额约2亿元;该期债发行量为10亿元.同时复牌并改名ST超日的股票,开盘后即封死在跌停价位4.85元.11超日债此前于2012年12月20日起停牌,因公司公告2012年预亏.

上述券商交易员进一步指出,就目前情况来看,超日债还无法判定未来兑付情况,"跟青海国资那个不还没签呢吗?能不能偿付存在很大不确定性.到最后就是靠赌,很难说谁会赢."

国泰君安证券今日稍早发布的市场日报称,虽然11超日债仍有可能流通1-2个月,但由于其基本面长期看仍不乐观,不建议投资者逢低买入.

超日太阳最新公告称,此前控股股东倪开禄及其女儿与青海省木里煤业开发集团转让公司股权事宜,仅为转让意向书,属框架性、意向性约定,不具有法律效力,谈判过程中随时可能终止;并且目前该公司流动性困难并未得到缓解,大量的逾期银行贷款,主要银行账户及资产被冻结等情况并未好转.