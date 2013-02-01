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市场报道 | 2013年 2月 1日 星期五 10:10 BJT

《汇市简讯》欧元/美元上涨,欧元兑日圆与兑澳元资金流动提供扶助

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* 欧元兑美元涨至1.3618,此前在1.3600略上方进行盘整

* 欧元兑日圆与欧元兑澳元的买方资金流动提供助力,澳元在中国公布不及预期的PMI后下跌

* 欧元兑美元升破1.3600,目前在12月2日与11日高点1.3617,关注1.3650水准

* 据称1.3600存在一些期权性风险,防御性卖单设在该水准前方,其上有停止单

* 技术面:1.3630为波林格区间上缘,1.3641为11月15日与11日高点.(完)

(编译 隋芬; 审校 张涛)
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