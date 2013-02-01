中国金融: 影子银行范围仅限小贷等,应容忍甚至鼓励--银行业协会副会长

路透北京2月1日 - 中国银行业协会专职副会长杨再平表示,银行做的理财和非银行机构做的信托不属于影子银行,中国的影子银行应包括小贷、典当、担保、民间借贷等,不能将影子银行与非法或不正当金融活动划等号而完全否定.

中国金融时报周五刊登对杨再平的专访称,其实,多数影子银行,不管是作为金融不发达产物的若干中国式影子银行,还是欧美创新型影子银行,其存在是合理的、必要的、积极的,因而应该容忍、允许,甚至鼓励.

"概念上的混乱就容易造成政策上的混乱,可能会造成该加强监管的不去监管,应该发展的没有得到发展."他表示.

杨再平并称,不可将理财、信托贷款与民间借贷等中国式影子银行相提并论.信托、理财是正规银行所做的业务,是被严格纳入监管体系的,而典当、小贷公司、民间借贷是游离于银行监管体系之外的.比如银行理财虽然有风险,但总体风险是可控的,而且去年银行理财为客户带来了实实在在的收益.

去年随着信托和银行理财业务的大规模发展,有关影子银行及其风险的问题备受业界关注.前不久银监会召开的2013年全国银行业监管工作会议指出,要切实防范和化解金融风险,首要任务是守住不发生系统性和区域性风险底线,其中特别提出关注影子银行的顺周期风险暴露问题,防范影子银行将风险传导到银行体系.

杨再平表示,狭义的影子银行指的就是住房贷款证券化,广义的影子银行则是指正规银行体系之外的信贷媒介.

他进一步解释称,国际金融稳定委员会(FSB)对影子银行有一个非常正规的定义,就是指受严格监管的正规银行体系之外的信贷媒介机构或者实务.FSB对什么叫正规银行也有一个定义,是指接受正规监管要求和监管标准的银行体系.

"所以,现在有些统计的数据,是把银行做的理财和非银行机构做的信托都放在里面,算出20-30万亿元的规模,这显然是不准确的."他说.

关于风险,杨再平表示,影子银行的风险主要有三方面：一是对正规银行体系的渗透,在影子银行与正规银行没有防火墙的情况下,影子银行很有可能借银行资金从事业务.比如民间借贷,很多情况下都是从银行借到钱之后,再贷给小额贷款公司、典当行等.