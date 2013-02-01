《台湾利率预测》2月短票利率料在0.73-0.75%,料宽松持续

路透台北2月1日 - 台湾2月提存期短票利率区间预料在0.73-0.75%,较1月的区间略微向下,资金调度人士预料,央行的货币政策仍偏向宽松,短票利率区间低位不排除再向下走跌.

路透周五访谈五家金融机构,估计2月短票利率大区间在0.71-0.75%,主要区间在0.73-0.75%.

"2月都看央行怎么做,如果按照原来的宽松的话,也不排除利率再向下,"一位大型票券商交易人士表示.

另外一位大型银行资金调度人士表示,展望2月资金情势还是相当泛滥,若是没有再好的去路,也不排除以低利率抢短票.

"说不定不问利率,先买再说,"前述资金调度人士表示.因此,他也认为,不排除短票利率的区间低位再朝0.7%靠拢的可能.

在宽松与紧缩因子部分,2月提存期共近4.2兆(万亿)台币的央行存单到期,另有约907亿台币的公债还本付息.紧缩因素方面,财政部将在2月间发行共两期公债,金额共计750亿台币;另央行也将在下周五(8日)标售1,000亿台币的364天期存单.(2月提存期资金预期变化一览表请见

以下为各金融机构对2月提存期短票利率预期:

金融机构 最低利率% 最高利率%

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大型票券商一 0.72 0.75

大型票券商二 0.73 0.75

大型票券商三 0.73 0.75

大型银行一 0.73 0.75

大型银行二 0.71 0.75

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中 值 0.73 0.75 (完)