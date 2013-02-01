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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 13:45 BJT

《中国2013年已发行公司债一览表》--2月1日

路透上海2月1日 - 以下为中国2013年已发行的公司债具体情况:

  一、公开发行类:

  发行主体  发行结束时间    规模      期限   票面利率  主体评级    代码         附加条款
                       (亿元人民币)   (年) -----------------------------------------------------
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 *重庆水务      1/31        15         5      5.12%     AAA               
                                                             
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  秦川发展      1/30         4.5       5      5.65%      AA               第三年末附投资者选择权
                                                             秦川集团提供担保
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  银轮股份      1/30         5         5      5.89%      AA               第三年末附投资者选择权
                                                             浙江银轮实业股份提供担
保
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  中信重工      1/29        10         5      4.85%      AA+              第三年末附投资者选择权
                 8         7      5.20%                       第五年末附投资者选择权
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  芭田股份      1/29         5.4       5      5.80%      AA               第三年末附投资者选择权
                         
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  中航光电      1/29         5         5      5.08%      AA               第三年末附投资者选择权
                                                              中航科工提供担保
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   广东榕泰     1/28         7.5       5      5.90%      AA               第三年末附投资者选择权
  
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   桐昆股份     1/23        13         5      5.85%      AA               第三年末附投资者选择权
  
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   希努尔       1/23         4         5      5.85%      AA               第三年末附投资者选择权
    
                                                              新郎希努尔集团提供担保
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   荣信股份     1/22         6         5      5.90%      AA               第三年末附投资者选择权
   
  
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   粤水电       1/22         4.7       6      5.50%      AA               第三年末附投资者选择权
   
      
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    合计                    88.1

    
  二、非公开发行

   发行主体 发行结束时间   规模      期限   票面利率  主体评级    代码         附加条款
                       (亿元人民币)  (年) ------------------------------------------------------
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  暂无 -----------------------------------------------------------------------------------------
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  注:1.*代表新增.
     2. 2012年已发行公司债请点选 
        2011年已发行公司债请点选.
    
    在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合
票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,
且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主
导.(完)

 (整理 边竞; 审校 曹巍浩)
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