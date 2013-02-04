更正-《中国经济焦点》官方和汇丰PMI"一降一升"无碍经济企稳回升,2013年开局平稳(2月1日)

(更正: 内文第五段和第六段引语出处有误,更正为"苏格兰皇家银行首席中国经济学家高路易".)

* 1月官方制造业PMI略降

* 同期汇丰PMI终值跳升至两年高点

* "一降一升"无碍经济企稳回升走势

* 亚洲股市纷纷下滑,受官方数据弱于预期拖累

路透北京2月1日 - 中国1月官方制造业PMI略微下降的的同时,汇丰1月制造业PMI终值则跳升至两年高点.但因侧重点不同导致得两个数据"一降一升"其实并不罕见,业内人士认为此无碍中国经济企稳回升的大趋势,2013年开局平稳.

"官方数据虽有回落但仍在50以上,从分项来看整体还是不错的."交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟称,"经济运行情况并没有出现大的改变,还是一个企稳回升的趋势."

他并进一步分析称,官方数据更注重大中型企业,汇丰以中小企业为主,所以在不同时期对经济的感受也不一样;而且影响这两个数据的季节性因素也不一致,之前两个数据走势不一致的情况挺多的.

中国国家统计局稍早公布,1月官方制造业采购经理人指数(PMI)微幅回落至50.4,较上月下降0.2个点,低于路透调查预估中值50.9,但仍为连续第四个月处在荣枯线上方;汇丰1月中国制造业PMI终值则跳升至52.3的两年高点,为连续第五个月回升,高于初值51.9.

欲览中国制造业PMI图表,请点击链接(link.reuters.com/tap65t)

苏格兰皇家银行首席中国经济学家高路易(Louis Kuijs)认为,2012年四季度中国经济复苏动力强劲且工业生产加快,意味着进入2013年中国仍具有稳健的成长动能,未来房地产和基建投资将继续为中国经济成长带来支撑.花旗在中国2012年四季度数据发布后,已经上调中国2013年GDP增速预估至8.4%.

"若有必要,中国政府仍有空间在2013年放宽宏观政策,"高路易称.他预计在今年3月中国"两会"通过的预算案将包括更多提振家庭收入和消费、以及支持中小型企业的举措.

逊于预期的官方PMI数据公布后拖累亚洲股市纷纷下滑.MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 一度转升为跌,下滑0.2%;对中国经济敏感的澳元/美元 亦跌落0.2%;中国股市沪综指 最新下滑0.3%.

**2013年开局平稳**

中国经济在去年三季度见底后,四季度开始逐渐回暖,当季国内生产总值(GDP)同比增长7.9%,为连续七个季度放缓后首次出现回升.做为宏观经济先行指标的制造业PMI连续多月维持在荣枯分水岭50上方,暗示进入2013年中国经济将进一步回升,惟升势将温和.

"(官方)PMI指数小幅下降,预示未来经济增长将趋于平稳态势."中国物流与采购联合会特约分析师张立群称.

他解释称,购进价格指数和原材料库存指数上升反映企业预期继续向好,生产经营规模仍在扩大.而新订单指数上升,出口订单指数、积压订单指数下降,订单总水平趋于稳定,预示未来补充库存活动和生产活动将趋稳."从PMI指数及目前的市场需求形势看,预计2013年中国经济将平稳开局."他称.

国家统计局发布新闻稿显示,1月新订单指数自上月的51.2升至51.6,原材料库存指数亦较上月大幅上升2.8个点至50.1,生产经营活动预期指数亦升至55.9.

而汇丰PMI数据中,产出分项指数跃升至53.1,为2011年3月以来最高水准;新订单指数总量也有实质增长,创下两年高位,为连续第四个月处在50上方,此前长达11个月时间里该数据都在50下方徘徊;而受订单增长推动,采购数量指数也增速明显,较上月上升1.7个百分点,创2011年1月以来最高水准.

"数据表明受国内经济环境好转支撑,中国制造业正获取进一步动能."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称.

他预计,未来数月将会有越来越多迹象显示经济持续回暖,基建项目带动投资稳健增长、劳工市场环境改善提振消费者支出、以及正在进行的重建库存行动将带动生产加速.