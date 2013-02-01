国际油市: OPEC 1月石油产出下降,为一年最低--调查

据路透的调查,沙特1月已进一步削减日供应量10万桶.该国12月削减供应支撑了市场,尽管沙特石油部一位高层顾问称,此举并非为了抬高油价.

伊朗1月石油出口较前月减少,不过是由远高于之前估计的12月数值下降.其12月日均出口约140万桶,高于先前估计的105万桶.

尽管欧美为遏止伊朗核计画而对该国实施制裁,但中国和印度、日本等国的强劲需求,及新油轮的添购,使伊朗去年底石油出口增加.

在其他OPEC成员供应变化中,利比亚产出也明显下滑.该国石油设备已成为抗议活动的焦点.利比亚Ras Lanuf炼油厂在一场罢工结束后,周三料恢复运作.

调查发现,1月OPEC供应的增加主要来自伊拉克和尼日利亚(奈及利亚).

伊拉克的南部集散点增加了出货.不过北方基尔库克(Kirkuk)原油的出口,仍因中央政府和库德斯坦地区的付款争议再起而受抑.

尼日利亚的日产出增加4万桶,从石油外溢、洪水和盗窃等引起的供应中断中恢复.经过两个多月后,意大利石油生产商埃尼集团(Eni) 在1月解除了对布拉斯河原油出口的不可抗力情况.(完) (编译 王丽鑫/张若琪; 审校 石冠兰/丁琦)