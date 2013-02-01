国际油市: OPEC 1月石油产出下降,为一年最低--调查

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
据路透的调查,沙特1月已进一步削减日供应量10万桶.该国12月削减供应支撑了市场,尽管沙特石油部一位高层顾问称,此举并非为了抬高油价.
伊朗1月石油出口较前月减少,不过是由远高于之前估计的12月数值下降.其12月日均出口约140万桶,高于先前估计的105万桶.
尽管欧美为遏止伊朗核计画而对该国实施制裁,但中国和印度、日本等国的强劲需求,及新油轮的添购,使伊朗去年底石油出口增加.
在其他OPEC成员供应变化中,利比亚产出也明显下滑.该国石油设备已成为抗议活动的焦点.利比亚Ras Lanuf炼油厂在一场罢工结束后,周三料恢复运作.
调查发现,1月OPEC供应的增加主要来自伊拉克和尼日利亚(奈及利亚).
伊拉克的南部集散点增加了出货.不过北方基尔库克(Kirkuk)原油的出口,仍因中央政府和库德斯坦地区的付款争议再起而受抑.
尼日利亚的日产出增加4万桶,从石油外溢、洪水和盗窃等引起的供应中断中恢复.经过两个多月后,意大利石油生产商埃尼集团(Eni) 在1月解除了对布拉斯河原油出口的不可抗力情况.(完) (编译 王丽鑫/张若琪; 审校 石冠兰/丁琦)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路