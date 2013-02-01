中国农业:中国适量进口谷物进行补充是必然的,有利于国内外市场--官员

****澳新经济指标预测--4月10日-4月17日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
路透北京2月1日 - 中央农村工作领导小组副组长陈锡文周五表示,中国适量进口谷物进行补充是必然的,适量进口可对价格起到稳定作用,对国内外市场都有好处.
他在国新办发布会上称,国内畜牧业发展较快,厂商用低价的进口小麦补充饲料.但进口谷物比重很低,像大米进口200多万吨,不到当年国产稻谷产量的1%.
"在经济全球化环境下,中国要利用好国内外两个市场两种资源."他称.
中国国家发改委上日表示,今年将继续在粮食主产区实行最低收购价格政策,并适当提高其价格水平,其中稻米最低收购价较去年提价7.1%-10%,以保护农民种粮积极性及促进粮食生产发展.
陈锡文此前曾表示,随着人民收入的增加,粮食供应将面临不断增加的压力,中国需要提高粮产,但不会减少进口量.(完) (发稿 李然; 撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。