中国农业:中国适量进口谷物进行补充是必然的,有利于国内外市场--官员

路透北京2月1日 - 中央农村工作领导小组副组长陈锡文周五表示,中国适量进口谷物进行补充是必然的,适量进口可对价格起到稳定作用,对国内外市场都有好处.

他在国新办发布会上称,国内畜牧业发展较快,厂商用低价的进口小麦补充饲料.但进口谷物比重很低,像大米进口200多万吨,不到当年国产稻谷产量的1%.

"在经济全球化环境下,中国要利用好国内外两个市场两种资源."他称.

中国国家发改委上日表示,今年将继续在粮食主产区实行最低收购价格政策,并适当提高其价格水平,其中稻米最低收购价较去年提价7.1%-10%,以保护农民种粮积极性及促进粮食生产发展.