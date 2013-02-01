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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 17:05 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减401.3亿台币

路透台北2月1日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减401.3亿台币
,央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,406.2亿台币.上周存单发行量净增7.
95亿台币.

       日  期      到期量(亿)      发行量(亿)  增加/减少(亿)
  1月28日(一)        3,066.45        2,769.15         -297.3
  1月29日(二)              53              75            +22
  1月30日(三)             117             119             +2
  1月31日(四)              34              51            +17
   2月1日(五)         6,873.9         6,728.9           -145
       总  计       10,144.35        9,743.05         -401.3
 
             中长天期存单发行量                  
       日  期  91天期发行量(亿)  182天期发行量(亿
                                                )
  1月28日(一)             88.15                17
  1月29日(二)                23                 5
  1月30日(三)                33                17
  1月31日(四)                 9                 5
   2月1日(五)                90                33
       总  计            243.15                77
 (完)

 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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