《中国债券市场每日交易备忘》--2月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标: 中国中粮集团40亿元人民币三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中国银行和中信银行主承 陕西海升果业4.5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承 江苏连云港中小企业2.7亿元三年期集优票据簿记建档(主体评级AAA),南京银行主承 ============================================================================= 二、新债上市: 南方工业集团35亿元九个月期超短期融资券011321001,票面利率4.00% 中国南车 20亿元三个月期超短融011346002,票面利率3.90% 北京基础设施投资公司20亿元一年期短期融资券041354005,票面利率4.15% 华映科技 2.5亿元一年期短融041362004,票面利率5.20% 南京城投控股集团10亿元五年期中票1382048,票面利率5.10% 辽宁成大 7亿元三年期中票1382050,票面利率5.31% 成都文化旅游发展集团3亿元五年期中票1382049,票面利率5.94% 济宁供水集团3亿元七年期固息债1380026,票面利率7.18% 沧州建投12亿元七年期固息债1380028,票面利率6.72% 绍兴城中村改造建设12亿元七年期固息债1380030,票面利率6.50% 吉利控股集团12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380033,票面利率5.90% 大连长兴岛开发建设18亿元七年期固息债1380037,票面利率6.60% ============================================================================= 三、缴款: 财政部260亿元三年期固息国债130004,票面利率3.10% 杭州高新技术开发区5亿元七年期固息债1380043,票面利率6.45% 青岛胶州城投17亿元七年期固息债1380035,票面利率6.59% 晶科能源 8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380047,票面利率8.99% 三门峡市财经投资13亿元七年期固息债1380048,票面利率6.68% 重庆綦江区东部新城开发建设公司12亿元七年期固息债1380049,票面利率6.75% 镇江水利投资14亿元七年期固息债1380050,票面利率6.6% 天瑞集团水泥公司6亿元一年期短融 上海张江集6亿元五年期中票 重庆高速2亿元五年期中票 沈阳市中小企业0.77亿元两年期集合票据 福建宁德中小企业1亿元三年期集优票据 ============================================================================= 四、还本付息: 财政部150亿元九个月期贴现国债129902到期兑付,发行价97.953元 财政部150亿元六个月期贴现国债129906到期兑付,发行价98.799元 财政部150亿元三个月期贴现国债129908到期兑付,发行价99.242元 海宁中小企业7亿元一年期集合票据1283001到期兑付,票面利率7% 招商证券 20亿元三个月期短融1290010到期兑付,票面利率4% 财政部280亿元30年固息国债120013付息,票面利率4.12% 财政部260亿元10年期固息国债100002付息,票面利率3.43% 财政部260亿元10年期固息国债100002付息,票面利率3.43% 国家开发银行100亿元五年期浮息债(一年定存基准)120203付息,基本利差0.63bp 国开行400亿元五年期固息金融债100203付息,票面利率3.6% 国开行200亿元三年期浮息债(一年定存基准)120204付息,基本利差0.45% 国开行300亿元10年期浮息债(一年定存基准)090208付息,基本利差0.65% 国开行150亿元五年期浮息债(三个月SHIBOR基准)100230付息,基本利差0.08% 申能集团10亿元10年期浮息债(一年定存基准)058002付息,基本利差2.70% 航天科工集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080018付息,票面利率4.4% 贵州产业投资集团5亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债1080019付息,票面利率6.9% 南京河西新城国资公司10亿元七年期固息债1080020付息,票面利率6.4% 中国盐业总公司11亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080021付息,票面利率5.7% 天津滨海高新1亿元三年期中小企业集合票据1283002付息,票面利率8.68% ============================================================================= 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: ---期货公司IPO(首次公开发行)首单有望年内成行,多家期货公司已完成股份制改造,加快IPO进程,其中永 安期货、南华期货、鲁证期货等已接受上市辅导,多位市场人士分析,永安期货有望成为首单. --国家信息中心经济预测部报告称,2013年国际油价运行区间可能会向上突破,但全年平均水平不会明显明 增加,初步预计,2013年纽约市场WTI原油期货价格将在80-115美元之间波动,均价约为每桶98美元. 汇丰2/5公布1月汇丰中国服务业PMI 国家统计局2/8公布1月工业品价格指数(PPI) (去年12月为-1.9%) 居民消费价格指数(CPI) (去年12月为2.5%) 中国海关2/8公布1月进出口贸易数据 国家统计局2/22公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 丁淑琴/李宏薇; 审校 曹巍浩/边竞)