台湾债市: 公债RP利率持稳,月初资金分布略有不均

路透台北2月1日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周五大致持平,时序迈入月初,资金回流,虽然整体供给仍相当宽裕,但感觉分布不均,但对调度没有影响,利率亦维持现行水准不变.

一大型券商调度人士表示,有寿险业者昨日要求留券,但今日却因缺钱而结券.但随后有银行接手.但也有另一券商交易员称,投信端因流入不少来自寿险的申购款,找券需求更加明显.

不过他们同时指出,以目前资金浮滥的状况来说,农历年后公债与公司债RP利率应该有下调空间,但前提是央行总裁彭淮南能续任,否则若是换新人上台,货币政策的方向能否延续就不确定了.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.69-0.71%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,同于上日.

台湾行政院长陈冲确定换手由江宜桦接任,外界盛传陈冲将转任台湾央行总裁一职.不过,台湾本地媒体联合报周五表示,马英九总统希望彭淮南留任,彭淮南将于2月25日任期届满后,继续第四任任期.台湾总统府发言人范姜泰基周五接受路透表示,央行总裁人事暂未能对外公布.