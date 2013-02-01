台湾债市: 公债RP利率持稳,月初资金分布略有不均

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透台北2月1日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周五大致持平,时序迈入月初,资金回流,虽然整体供给仍相当宽裕,但感觉分布不均,但对调度没有影响,利率亦维持现行水准不变.
一大型券商调度人士表示,有寿险业者昨日要求留券,但今日却因缺钱而结券.但随后有银行接手.但也有另一券商交易员称,投信端因流入不少来自寿险的申购款,找券需求更加明显.
不过他们同时指出,以目前资金浮滥的状况来说,农历年后公债与公司债RP利率应该有下调空间,但前提是央行总裁彭淮南能续任,否则若是换新人上台,货币政策的方向能否延续就不确定了.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.69-0.71%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,同于上日.
台湾行政院长陈冲确定换手由江宜桦接任,外界盛传陈冲将转任台湾央行总裁一职.不过,台湾本地媒体联合报周五表示,马英九总统希望彭淮南留任,彭淮南将于2月25日任期届满后,继续第四任任期.台湾总统府发言人范姜泰基周五接受路透表示,央行总裁人事暂未能对外公布.
展望下周,交易商指出,紧缩因素有周二150亿台币汇丰(台湾)金融债券交割,周三则有214亿台币的台积电 公司债交割,周五则有400亿台币的两年公债102/4期交割.(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路