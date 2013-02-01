中国房地产:1月百城住宅均价环比涨幅扩大至1%,同比续升1.2%--中指院

* 1月百城新建住宅均价环比八连涨

* 十大城市涨幅高于全国

* 市场对调控进一步收紧的预期升温

路透北京2月1日 - 中国房地产市场开年继续上行.中国指数研究院最新公布数据显示,1月百城新建住宅均价同比继上月转跌为升后延续涨势,环比则八连涨且涨幅进一步扩大,房价上涨城市个数亦较前月增加.

分析人士认为,房价近几月处于上行通道中,数据可能加剧市场对调控进一步收紧的预期.

中指院报告称,1月全国100个城市新建住宅平均价格环比涨1%,较上月扩大0.77个百分点,环比上涨城市增加7个至64个,其中涨幅在1%以上的有38个,较上月增加12个.同比涨幅则扩大1.17个百分点至1.2%.

中指院称,本月上涨的城市个数有所增加,且多个城市涨幅扩大,以一线城市为代表的重点城市及部分东部沿海房价较高的城市涨幅更为突出,是百城均价涨幅扩大的主要原因;而且,近期市场销售向好及住建部提出对改善性需求的支持,使得开发企业对市场预期更加乐观,部分城市的高端楼盘入市增加,带动当地房价结构性上涨.

数据显示,北京、上海等十大城市住宅均价涨幅继续高于全国均值,环比和同比分别涨1.61%和2.84%.

"在经济企稳回升、政策稳中趋松、市场信心恢复、各方预期乐观的大环境下,2013年首月百城住宅价格延续2012年末的上涨态势且涨幅扩大."报告指出.

中银国际房地产分析师田世欣认为,市场对房地产调控政策收紧的预期或因此进一步加剧.就政策趋势而言,可能会具有针对性,将一二线房价上涨较快城市和库存较高的三四线区别对待;具体来说仍会采用限购以及差别化信贷和税收等传统调控手段,例如扩大限购范围,提高二套房贷款首付比例等.

路透在12月调查15家机构的结果显示,全部受访者认为2013年全国住宅均价上涨,其中半数预计均价涨幅超过7%,最低的涨幅预估为2%.