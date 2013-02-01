联合国人权调查组称以色列须停止扩建犹太人定居点

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦1月31日 - 联合国人权调查员周四呼吁以色列停止扩建犹太人定居点，撤离约旦河西岸全部的50万犹太人定居者，并称以色列的做法可能会被起诉犯有战争罪。
这个由三人组成的联合国调查组称，私人企业在定居点的活动若对巴勒斯坦民众的人权造成负面影响，那么就应当停止他们的工作。调查组还敦促联合国成员国确保相关企业尊重人权。
“以色列必须停止在定居点的活动，向人权受到侵犯的受害者提供充分、及时且有效的补救措施，”该调查负责人沙内（Christine Chanet）在一场新闻发布会上说。
调查组报告称，以色列定居点项目违反了日内瓦第四公约禁止向被占领的领土转移平民的规定，可能会因构成战争罪而在国际刑事法庭（ICC）遭到起诉。
“由于有碍于自决权的行使，因此不得向被占领的领土转移本国人口，”沙内说。
她说，所有联合国成员国在定居点问题上必须遵守国际法规定的职责。“我们已强调过国家责任，因为我们谴责的是众所周知的事实。问题是所有人对此都无所作为。”
根据一份声明，针对调查组的报告，联合国秘书长潘基文也重申了他的立场，即“按照国际法，包括东耶路撒冷在内的所有在巴勒斯坦被占领区的定居点活动都是非法的”。(完)
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
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路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称