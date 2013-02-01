曾参与奥巴马就职典礼演出一15岁少女遭枪杀

《美国重要政经日程》-4月10日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月30日 - 曾在奥巴马就职典礼上演出的15岁芝加哥少女彭德尔顿（Hadiya Pendleton）上周在一个城市公园内中枪身亡，警方认为，该案件与帮派斗争有关，但枪手误将女孩当作目标。
芝加哥警方负责人麦卡锡（Garry McCarthy）周三在记者会上表示：“认错身份，时间和地点都是错的。”一天前，彭德尔顿被枪杀，另外一名少年受伤。CLTV转播了记者会。
麦卡锡称，警方对当时站在彭德尔顿附近的目击者进行了询问。他表示，警方调查正在取得进展。
“我不希望调查持续三周或三个月。我希望马上结束......我希望抓到凶手。”麦卡锡说道。警方认为枪手使用了一把手枪。
当地媒体报道，彭德尔顿是马丁路德学院预科二年级学生，曾参加学校乐队在奥巴马总统就职典礼上的演出。
奥巴马的发言人卡尼（Jay Carney）周三被问到彭德尔顿中枪身亡一事。他表示，总统夫妇为彭德尔顿的家人祈祷。
“总统在谈到美国的枪支暴力时，不只一次提到Newtown、奥罗拉、弗吉尼亚理工大学和奥克里克惨案，也提到芝加哥和其他地方的枪击案。这是又一个案例，提醒我们需要解决这个问题。”卡尼说道。
卡尼称，如果提供线索抓到枪杀彭德尔顿的凶手，将获得11,000美元奖励。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
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