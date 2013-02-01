中国不应只盯着南苏丹石油问题--美国外交官

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月30日 - 即将离任的美国驻苏丹和南苏丹特使Princeton Lyman周三称，中国需要将眼光放长远，不要只盯着南苏丹的石油问题，要帮助处理南苏丹与苏丹之间的巨大政治分歧。

他表示，已经与中国官员密切合作超过两年时间。这期间，南苏丹于2011年脱离苏丹成为独立的国家。

中国是苏丹最大的盟友，也是苏丹和南苏丹石油行业最大的投资国。西方国家外交官称，这令中国最可能帮助平息两国因石油财富分配而产生的紧张局势，并结束两国边境附近的暴力。

Lyman指出，南北苏丹的分歧导致南苏丹石油停产，凸显不参与政治问题的局限性。

“中国在石油问题上参与很多，但是不愿牵扯政治问题，”Lyman在华盛顿对记者说道。

“没有稳定局面以及边境存在冲突风险，对拥有长期高产的石油行业构成威胁，因此中国不能只关注石油问题，假装其他问题与之无关。”(完)