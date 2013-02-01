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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 12:21 BJT

东京汇市: 日圆兑美元和欧元跌至数年低点,欧元/美元触及14个月高位

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3607     1.3578      +0.21      +3.13     1.3194
 美元/日圆                         91.81      91.72      +0.10      +5.85      86.74
 欧元/日圆                        124.93     124.27      +0.53      +9.15     114.46
 美元/瑞郎                        0.9101     0.9097      +0.04      -0.59     0.9155
 英镑/美元                        1.5858     1.5854      +0.03      -2.42     1.6251
 美元/加元                        0.9974     0.9969      +0.05      +0.53     0.9921
 澳元/美元                        1.0403     1.0422      -0.18      +0.10     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8408     0.8387      +0.25      +1.51     0.8283
 澳元/日圆                        95.500     95.470      +0.03      +5.96     90.130
 新西兰元/日圆                    77.210     76.810      +0.52     -45.17    140.820
 英镑/日圆                        145.60     145.12      +0.33      +3.39     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2364     1.2423      -0.47      -1.40     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
      
          
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 (编译 戴素萍; 审校 龚芳)
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