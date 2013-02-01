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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 12:00 BJT

台湾人事: 侯任阁揆江宜桦指后续内阁人事将通盘考量

路透台北2月1日 - 台湾侯任行政院长江宜桦周五指出,对未来内阁人事的安排将通盘考量,并于适当时间向外界宣布.

在正副院长人事底定后,外界传闻内阁财经部会首长将有部分异动,但均未获官方证实.而中央银行总裁一职将由新任院长与总统商定后发布.当前新旧阁揆交接日尚未底定.

江宜桦表示,在过去一年担任行政院副院长期间,自现任院长陈冲身上学到财经专业,但难以超越陈冲的成绩.

"我也知道自己不可能在陈院长创下的财经成绩上比他更杰出,...但我愿意把担子承担下来."他说.

台湾总统府发言人周五表示,行政院长一职将由副院长江宜桦接任,副院长将由交通部长毛治国接任.(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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