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货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 13:03 BJT

更正-汽车行业: 奥迪预计今年中国市场需求增长6-8%,高端需求增速更高

(内文最后一段"2012年奥迪在中国的汽车销量增长7.1%"译文有误,更正为"2012年中国市场汽车销量增长7.1%")

路透北京2月1日 - 奥迪 中国业务总裁冯德睿(Dietmar Voggenreiter)周五表示,今年中国市场需求预计将增长6-8%,高端需求增速可能更高.

冯德睿是在北京一次公司活动间隙做出上述表示的.

2012年中国市场汽车销量增长7.1%,继前几年飞速增长后增速放缓.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 白云)
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