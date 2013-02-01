中国货币市场: 回购利率续涨但资金供应尚充足,节前现金需求或致下周趋紧

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
路透上海2月1日 - 中国银行间资金市场周五早盘质押式回购利率 继续走升,隔夜品种加权利率涨幅超过35基点(BP).市场人士表示,今天虽是月初,机构月末调剂头寸需求降低,但在春节现金需求增加影响下,银行资金供应开始逐渐收缩,利率看涨.
交易员并表示,资金面仍未明显紧张,但预期下周会趋紧,因下周有近2,000亿元人民币逆回购到期,但若央行公开市场或SLO(短期流动性调节工具)继续助力,料影响也不会太大.
"今天借钱都加点了,但还是比较容易借到."上海一位保险公司资金交易员称.
上海一位银行交易员亦指出,利率虽然在涨,但资金面仍然较松,表现之一是七天及14天品种虽然连日小幅上涨,但均未突破4%的水平,显示资金供应仍然较为充分;料下周突破4%的可能性较大,但不会达到去年春节近8%的水平,资金面也不会特别紧张.
他并表示,虽然外汇占款,公开市场投放,及财政存款,现金需求增加等因素每年都会影响春节期间的资金面,致可能出现意外紧张,但去年央行持续的逆回购以及今年启用的SLO,确实明显熨平了资金面,料是近三年来资金最宽松的春节.
据路透统计显示,2013年2月中国央行公开市场没有央票和正回购到期,仅有1,980亿元的逆回购到期.这意味着央行未进行操作的前提下,当期公开市场没有流动性流入,而有近2,000亿元的资金待抽离.此外数据并显示,2月到期的逆回购全部集中在春节假期前一周.
中国今年春节假期为2月9日至15日.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:14 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6915 2.3171 +37.44
七天 3.3237 3.2525 +7.12
14天 3.6528 3.5684 +8.44
============================================================(完) (发稿 徐永; 审校 张喜良)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
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路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称