中国经济: 部分发达省市不再追求高增长,上海今年目标最低为7.5%

(本文可搭配阅读"背景资料: 中国中东部地区经济大省2013年经济发展目标一览" )

* 发达省市不再追求高增长,偏重调结构

* 今年目标上海最低仅7.5%,北京、广东和浙江为8%

* 上海、广东及浙江目标均较去年调降

路透北京2月1日 - 中国地方"两会"已陆续闭幕.从各地政府工作报告可以发现,传统经济发达地区已不再追求高增长,2013年经济成长目标中,上海最低仅为7.5%,北京、广东和浙江紧随其后,都把目标设定在8%.

其中上海、广东及浙江均较去年目标有所调降,北京则与去年持平.上海去年经济成长目标为8%,广东与浙江均为8.5%.

这显示这些经济发达省市的政府,已把经济结构调整做为任期内更重要的目标.

除了上述提到的省市,中国中东部地区还有山东和辽宁两省的2013年成长目标为个位数,均为9.5%,其它省市全部在10%或以上.天津和重庆两个直辖市均为12%,四川和福建两省目标为11%.

其中陕西省最高,目标设定在12.5%.该省目标未来五年生产总值、财政收入和城乡居民收入要实现"三个翻一番".

地方政府数据显示,2012年江苏省实现地方生产总值(GDP)为5.4万亿元,超越山东、并紧逼GDP总量排在第一位的广东;在4万亿元区间出现空档;3万亿元梯队有浙江和河南两个成员.

从2013年固定资产投资增速目标也可以看出,中部地区地方政府发展经济、扩大投资的热情很高.湖南省最高为23%,其次是山西省为22%.

陕西省未透露投资增速目标,仅表示2013年计划投资额为1.6万亿元人民币,湖南省拟投资1.8万亿元;而山西省去年固定资产投资总额为9,176亿元,以22%的增速计算,2013年也会轻松超过1万亿元.

中国经济在去年三季度见底后,四季度开始逐渐回暖,当季国内生产总值(GDP)同比增长7.9%,为连续七个季度放缓后首次出现回升.去年全年增速为7.8%,超过年初设定的7.5%目标.路透最新季度调查结果显示,中国今明两年经济成长率预计均为8.1%.

中国潜在经济增速下降已经是大势所趋.路透12月初援引参与内部讨论的消息人士透露,中国领导层在制定2013年经济规划时可能仍会将增长目标定为7.5%,与2012年相同,并允许通过增加固定资产投资规模来抵消出口需求疲弱的影响.

**财政收入增速目标稳健**

受经济放缓、楼市降温导致土地收入锐减影响,2012年中国地方财政收入为6.1万亿元人民币,同比增长16.2%,远低于2011年高达29.1%的创纪录水平.虽然目前经济企稳回升态势已经确立,但步入深度调整期的中国经济料只会温和增长,大幅反弹不可期.因此财政收入增速2013年继续放缓也在情理之中.

从地方政府工作报告可以看出,中国整个中东部地区的地方政府2013年财政收入增速目标,普遍在10%左右徘徊.

其中上海最低为7.5%,最高的是陕西省为16%.

针对地方政府预测收入增速将放缓,会考虑增加债务以为城镇化建设融资.评级机构穆迪发布报告称,鉴于地方政府融资平台已经债台高筑,因此债务进一步增加无疑会给地方政府债信带来负面冲击.

不过各个地方发布的2013年消费目标增速和2012年实际值相比基本大体持稳.表明内需将和投资一道,成为拉动中国经济继续向前发展的两大支柱.

受欧美经济不景气冲击,传统上拉动中国经济三驾马车之一的出口目前已经不可依靠.稍早出炉的中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)中新订单指数上升,新出口订单却下降,进一步验证外需在可预见的未来难有明显反弹的判断.