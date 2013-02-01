版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 17:06 BJT

更新版 2-中国货币市场: 回购利率续涨但资金供应尚充足,节前现金需求或致下周趋紧

(新增收盘报价和交易量数据)

路透上海2月1日 - 中国银行间资金市场周五质押式回购利率 继续走升,隔夜品种加权利率涨幅超过35基点(BP).市场人士表示,今天虽是月初,机构月末调剂头寸需求降低,但在春节现金需求增加影响下,银行资金供应开始逐渐收缩,利率看涨.

交易员并表示,资金面仍未明显紧张,但预期下周会趋紧,因下周有近2,000亿元人民币逆回购到期,但若央行公开市场或SLO(短期流动性调节工具)继续助力,料影响也不会太大.

"今天借钱都加点了,但还是比较容易借到."上海一位保险公司资金交易员称.

今日银行间市场质押式回购总成交量为7,410.33亿元人民币,其中隔夜品种成交量为6,509.84亿元,较上日减近一成,上日隔夜回购成交量7,218.04亿元创下历史新高.

上海一位银行交易员亦指出,利率虽然在涨,但资金面仍然较松,表现之一是七天及14天品种虽然连日小幅上涨,但均未突破4%的水平,显示资金供应仍然较为充分;料下周突破4%的可能性较大,但不会达到去年春节近8%的水平,资金面也不会特别紧张.

他并表示,虽然外汇占款,公开市场投放,及财政存款,现金需求增加等因素每年都会影响春节期间的资金面,致可能出现意外紧张,但去年央行持续的逆回购以及今年启用的SLO,确实明显熨平了资金面,料是近三年来资金最宽松的春节.

据路透统计显示,2013年2月中国央行公开市场没有央票和正回购到期,仅有1,980亿元的逆回购到期.这意味着央行未进行操作的前提下,当期公开市场没有流动性流入,而有近2,000亿元的资金待抽离.此外数据并显示,2月到期的逆回购全部集中在春节假期前一周.

中国今年春节假期为2月9日至15日.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ============================================================================

质押式回购

其中:隔夜 2.6912 2.3171 +37.41 6,509.84

七天 3.3321 3.2525 +7.96 397.58

14天 3.6585 3.5684 +9.01 189.70

上交所债券回购

一天 3.8350 2.1850 +141.50 1,473.00

七天 6.5300 3.3150 +320.00 249.14

14天 3.9200 4.6050 -68.50 58.71

回购定盘利率

隔夜 2.7000 2.3600 +34.00

七天 3.3500 3.2400 +11.00

14天 3.6486 3.5700 +7.86

shibor

隔夜 2.6745 2.3100 +36.45

七天 3.3400 3.2330 +10.70

三个月 3.8883 3.8878 +0.05

============================================================================(完)

(发稿 徐永/边竞; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐