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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 14:10 BJT

台美经贸: TIFA将于3月底前复谈,次长级会议于台北举行--台湾外交部

路透台北2月1日 - 台湾外交部周五发布新闻稿指出,台湾与美国已同意在3月底前重启双边"贸易暨投资架构协定"(TIFA)的高阶会议.

这将是TIFA中断五年多以来的首次复谈.此前台湾因美国进口牛肉风波多次损及与美国恢复TIFA谈判的机会.

新闻稿指出,会议将在台北举行,并由美国副贸易代表Demetrios Marantis与台湾经济部次长共同主持.目前台美双方正就会议议程研商中,新闻稿未指出谈判的具体项目.

美国目前是台湾第三大贸易伙伴,台湾则为美国第10大贸易伙伴.(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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