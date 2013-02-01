澳门经济: 1月博彩业收入按年增长7.3%至269亿澳门元

路透香港2月1日 - 澳门政府周五公布,2013年1月博彩收入按年增长7.3%至268.64亿澳门元.

不过,与前一个月的282.45亿澳门元相较,1月博彩收入环比下降4.9%.

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国.(完)

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