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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 13:03 BJT

中国汇市: 人民币早盘走跌,中资银行大额购汇打破平淡市况

* 人民币即期早盘走跌

* 至少一家中资行大额购汇

* 人民币短期随亚洲货币面临贬值压力

路透北京2月1日 - 人民币兑美元即期 周五早盘走低.交易人士称,盘间至少出现一家中资银行大额购汇,迅速推低人民币汇价,短暂打破了近期的平淡市况.

北京一家国有大行交易员称,临近中午时看到一家中资银行大额购汇,"呼的一下就把(美元)价格给买上去了.最近几天波动不大,这一下子大幅波动,我们都不敢拿大头寸了."

北京时间12:44,人民币兑美元即期报6.2264元,上日收报6.2188元.今日人民币兑美元中间价 为6.2819元,上日中间价为6.2795元.

上述交易员并预计,短期而言随着亚洲货币走贬趋势,人民币也面临一定的贬值压力,汇率可能出现阶段性的回调,持续时间可能在一个月左右.

东京汇市日圆兑美元和欧元周五跌至数年低点,兑欧元录得12年来最大月度跌幅,因市场预期日本央行将进一步放宽政策.

中国1月官方制造业PMI略微下降的同时,汇丰1月制造业PMI终值则跳升至两年高点.但因侧重点不同导致两个数据"一降一升"其实并不罕见,业内人士认为此无碍中国经济企稳回升的大趋势,2013年开局平稳.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3144/84,上日尾盘为6.3040.

北京时间12:44,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2170/90元,上一交易日尾盘报6.2093元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 张喜良)
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