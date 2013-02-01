中国汇市: 人民币早盘走跌,中资银行大额购汇打破平淡市况

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
* 人民币即期早盘走跌
* 至少一家中资行大额购汇
* 人民币短期随亚洲货币面临贬值压力
路透北京2月1日 - 人民币兑美元即期 周五早盘走低.交易人士称,盘间至少出现一家中资银行大额购汇,迅速推低人民币汇价,短暂打破了近期的平淡市况.
北京一家国有大行交易员称,临近中午时看到一家中资银行大额购汇,"呼的一下就把(美元)价格给买上去了.最近几天波动不大,这一下子大幅波动,我们都不敢拿大头寸了."
北京时间12:44,人民币兑美元即期报6.2264元,上日收报6.2188元.今日人民币兑美元中间价 为6.2819元,上日中间价为6.2795元.
上述交易员并预计,短期而言随着亚洲货币走贬趋势,人民币也面临一定的贬值压力,汇率可能出现阶段性的回调,持续时间可能在一个月左右.
东京汇市日圆兑美元和欧元周五跌至数年低点,兑欧元录得12年来最大月度跌幅,因市场预期日本央行将进一步放宽政策.
中国1月官方制造业PMI略微下降的同时,汇丰1月制造业PMI终值则跳升至两年高点.但因侧重点不同导致两个数据"一降一升"其实并不罕见,业内人士认为此无碍中国经济企稳回升的大趋势,2013年开局平稳.
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3144/84,上日尾盘为6.3040.
北京时间12:44,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2170/90元,上一交易日尾盘报6.2093元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
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路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称