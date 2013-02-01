中国汇市: 人民币早盘走跌,中资银行大额购汇打破平淡市况

全球汇市：投机客美元净多仓降至五周低点--CFTC/路透数据

路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称