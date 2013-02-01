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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 14:54 BJT

表格: 外资及陆资在台股买超61.67亿台币,连五日买超

路透台北2月1日 - 台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资今日在台股买超61.67亿台币,累计连续五日买超达309.74亿;上日为买超54.17亿台币.

三大法人今日合计买超67.57亿台币,上交易日修正后为买超53.31亿台币.

以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

2/1 +61.67 +4.95 +0.95 +67.57 本月累计 +61.67 +4.95 +0.95 +67.57

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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