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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 17:26 BJT

台湾汇市: 亚币竞贬再起波及台币,下周年关前变数增多

* 日圆、韩元竞贬拖累台币
    * 央行总裁由彭淮南续任--消息
    * 下周交投区料落29.500-29.800

    路透台北2月1日 - 台币兑美元 周五收盘贬值8.6分,因日圆 及韩元 今日贬势再
起,令台币无法独善其身.交易员认为,国际汇市杂音虽多,台币随邻近货币震荡趋贬的趋势似已渐渐浮现,下周
台币汇价或试探29.800.
    
    此外,收盘后消息人士告诉路透,台湾央行总裁将由现任总裁彭淮南续任. 市场人士认为彭
淮南将延续现行的政策基调,汇市交易也将紧盯热钱.
          
    "韩元感觉上好像(贬)停不下来...看起来台币真的要上去(走低)了."一本地银行交易员说.
    
    累计本周台币走低4.18角,约当1.41%;韩元 走贬2.09%;而在岸人民币 则走低0.1%.
    
    汇银人士指出,原本市场预期农历年前台币将以盘整为主,但今日日圆与韩元再度扩大贬值幅度,中国制造
业PMI数据也不如预期,令外资在盘中先卖后买,力道高于出口商抛汇,压抑台币走势.此外,今日央行在台币已经
趋贬的情况下,尾盘仍作价持续拉大台币的贬值幅度,市场认为央行态度仍是倾向台币随日圆及韩元的走势适度
反应,难以轻忽亚币竞贬再起的趋势.
    
    由于下周将进入农历年前封关的最后交易周,虽然台币整体仍然趋贬,但年关前的台币资金需求,以及九天
连续假期前交易员倾向不留仓的美元卖压,仍令台币走势有一定的变数.
    
    今晚将公布的美国非农就业数据也是市场观察的重点,不过交易员认为,亚洲区近来的汇价具相互竞争的内
在因素,非农数据影响将相对减少.
    
    路透访查的分析师预计1月非农就业岗位增加16万,略高于12月的15.5万增幅,失业率预计保持在12月的7.8
%. 

    台股加权指数 周五收高0.08%,报7,855.97点;外资及陆资今日在台股买超61.67亿台币,累计连续五
日买超达309.74亿. 
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币短天期溢价微幅扩大,长天期折价幅度则有所收
敛,显示海外投资者对台币仍倾向悲观看待.
    
    新兴汇市部分,韩元兑美元周五触及三个月低位,引领新兴亚币的持续跌势,因投资者在日圆走软及美国非
农就业数据公布前夕之际回补美元空仓. 
    
    中国官方1月制造业PMI指数自七个月高位小幅回落,不及市场预期,但连续第四个月位于荣枯线上方,且新
订单指数上升,显示中国经济总体而言保持稳健增长. 

    下周重要事件及数据包括周一美国1月就业指数;周二汇丰中国服务业PMI、欧元区12月零售销售、澳洲央
行召开利率会议;周三英国央行举行货币政策会议、日本央行审议委员演说、日本12月机械订单;周四台湾1月
进出口数据、英国央行利率决议、欧洲央行利率决议、美联储总裁谈话及周五中国PPI、CPI与进出口贸易数据
、澳洲央行公布季度货币政策声明.
        
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见 
    
    
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日
                   报价                                          亿美元   
 台北外汇经纪公司  29.668     29.582    29.520-29.668   29.585    9.89     9.62
                                                                          
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