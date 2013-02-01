台湾汇市: 亚币竞贬再起波及台币,下周年关前变数增多

* 日圆、韩元竞贬拖累台币 * 央行总裁由彭淮南续任--消息 * 下周交投区料落29.500-29.800 路透台北2月1日 - 台币兑美元 周五收盘贬值8.6分,因日圆 及韩元 今日贬势再 起,令台币无法独善其身.交易员认为,国际汇市杂音虽多,台币随邻近货币震荡趋贬的趋势似已渐渐浮现,下周 台币汇价或试探29.800. 此外,收盘后消息人士告诉路透,台湾央行总裁将由现任总裁彭淮南续任. 市场人士认为彭 淮南将延续现行的政策基调,汇市交易也将紧盯热钱. "韩元感觉上好像(贬)停不下来...看起来台币真的要上去(走低)了."一本地银行交易员说. 累计本周台币走低4.18角,约当1.41%;韩元 走贬2.09%;而在岸人民币 则走低0.1%. 汇银人士指出,原本市场预期农历年前台币将以盘整为主,但今日日圆与韩元再度扩大贬值幅度,中国制造 业PMI数据也不如预期,令外资在盘中先卖后买,力道高于出口商抛汇,压抑台币走势.此外,今日央行在台币已经 趋贬的情况下,尾盘仍作价持续拉大台币的贬值幅度,市场认为央行态度仍是倾向台币随日圆及韩元的走势适度 反应,难以轻忽亚币竞贬再起的趋势. 由于下周将进入农历年前封关的最后交易周,虽然台币整体仍然趋贬,但年关前的台币资金需求,以及九天 连续假期前交易员倾向不留仓的美元卖压,仍令台币走势有一定的变数. 今晚将公布的美国非农就业数据也是市场观察的重点,不过交易员认为,亚洲区近来的汇价具相互竞争的内 在因素,非农数据影响将相对减少. 路透访查的分析师预计1月非农就业岗位增加16万,略高于12月的15.5万增幅,失业率预计保持在12月的7.8 %. 台股加权指数 周五收高0.08%,报7,855.97点;外资及陆资今日在台股买超61.67亿台币,累计连续五 日买超达309.74亿. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币短天期溢价微幅扩大,长天期折价幅度则有所收 敛,显示海外投资者对台币仍倾向悲观看待. 新兴汇市部分,韩元兑美元周五触及三个月低位,引领新兴亚币的持续跌势,因投资者在日圆走软及美国非 农就业数据公布前夕之际回补美元空仓. 中国官方1月制造业PMI指数自七个月高位小幅回落,不及市场预期,但连续第四个月位于荣枯线上方,且新 订单指数上升,显示中国经济总体而言保持稳健增长. 下周重要事件及数据包括周一美国1月就业指数;周二汇丰中国服务业PMI、欧元区12月零售销售、澳洲央 行召开利率会议;周三英国央行举行货币政策会议、日本央行审议委员演说、日本12月机械订单;周四台湾1月 进出口数据、英国央行利率决议、欧洲央行利率决议、美联储总裁谈话及周五中国PPI、CPI与进出口贸易数据 、澳洲央行公布季度货币政策声明. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.668 29.582 29.520-29.668 29.585 9.89 9.62 元太外汇经纪公司 29.600 29.533 29.525-29.613 29.550 4.43 5.35 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.020/0.030 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.165/-0.145 -0.180/-0.165 (完)