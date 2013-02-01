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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 17:09 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月1日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人   注册金额  拟发规模  期限       发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
           (亿元)    (亿元)   (月)                                     (缴款日) 
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*中粮集团    300       40       3    2/4日簿记建档  中国银行    AAA      2/5      2/6
                                                    中信银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
   发行人   注册金额 拟发规模   期限     发行日      主承销商 主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)    (月)                                  (缴款日) 
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*卧龙电气      10       5        12   2/6簿记建档    中国银行    AA-     2/7      2/8
                                       进出口行
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漳州九龙江     22      10        12   2/5簿记建档    民生银行    AA      2/6      2/7
建设公司    
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中信国安集团   60      20        12   2/5簿记建档    中信证券    AA+     2/6      2/7
                                                     农业银行
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云天化集团     50      20        12   2/5簿记建档    中国银行    AA+     2/6      2/7
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南京中电熊猫   35      10.5      12   2/5簿记建档    建设银行    AA+     2/6      2/7
信息产业集团                                         平安银行
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中纺集团       20      10        12   2/5簿记建档    北京银行    AA+     2/6      2/7
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友谊股份       20      12        12   2/6簿记建档    招商银行    AAA     2/8     2/16
 
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河南煤业化工   100     50        12   2/6簿记建档    中信证券    AAA     2/7      2/8
集团                                                中信银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商  主体评级   起息日  上市日 
            (亿元)    (亿元)   (年)                                   (缴款日)   
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陕西海升果业  4.5       4.5     3   2/4簿记建档   农业银行    AA-       2/5     2/6
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宏图高科       4         4      3   2/6簿记建档   中信银行    AA-       2/7     2/8
                                          
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日    主承销商   债项评级   起息日  上市日
            (亿元)   (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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江苏连云港    2.7      2.7       3    2/4簿记建档  南京银行     AAA        2/5    2/6
中小企业                       (中债信用增进公司提供担保)  
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   注:*代表新增.(完)

 (整理 边竞; 审校 李宏薇)
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