《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月1日

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *中粮集团 300 40 3 2/4日簿记建档 中国银行 AAA 2/5 2/6 中信银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *卧龙电气 10 5 12 2/6簿记建档 中国银行 AA- 2/7 2/8 进出口行 ======================================================================================== 漳州九龙江 22 10 12 2/5簿记建档 民生银行 AA 2/6 2/7 建设公司 ======================================================================================== 中信国安集团 60 20 12 2/5簿记建档 中信证券 AA+ 2/6 2/7 农业银行 ======================================================================================== 云天化集团 50 20 12 2/5簿记建档 中国银行 AA+ 2/6 2/7 ======================================================================================== 南京中电熊猫 35 10.5 12 2/5簿记建档 建设银行 AA+ 2/6 2/7 信息产业集团 平安银行 ======================================================================================== 中纺集团 20 10 12 2/5簿记建档 北京银行 AA+ 2/6 2/7 ======================================================================================== 友谊股份 20 12 12 2/6簿记建档 招商银行 AAA 2/8 2/16 ======================================================================================== 河南煤业化工 100 50 12 2/6簿记建档 中信证券 AAA 2/7 2/8 集团 中信银行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 陕西海升果业 4.5 4.5 3 2/4簿记建档 农业银行 AA- 2/5 2/6 ========================================================================================= 宏图高科 4 4 3 2/6簿记建档 中信银行 AA- 2/7 2/8 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 江苏连云港 2.7 2.7 3 2/4簿记建档 南京银行 AAA 2/5 2/6 中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
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路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称