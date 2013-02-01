法国数据: 1月制造业PMI为四个月来最低,与初值一致报42.9

《美国重要政经日程》-4月10日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
新订单增长下滑速度为2009年3月以来最快,当时全球金融危机使法国和多数发达国家陷入衰退.
出口订单下滑速度较整体新接业务来的慢,暗示内需疲弱是下滑的罪魁祸首.
"新订单下滑速度接近四年最快,令人对经济增长产生忧虑,暗示今年第一季生产可能进一步大幅下滑."Markit资深分析师Jack Kennedy表示.
"在经济环境日益不确定的情况下,信心似乎烟消云散,使制造业者加大裁员,同时削减采购和投入."他又称.
制造业占法国经济产出约11%,而且一直都是该国经济最薄弱的环节之一.
制造业疲软进一步拖累经济疲弱,路透访问的分析师预计2013年法国经济增长可能停滞.(完)
(编译 田建华/李春喜; 审校 沈以文)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。