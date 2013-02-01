法国数据: 1月制造业PMI为四个月来最低,与初值一致报42.9

新订单增长下滑速度为2009年3月以来最快,当时全球金融危机使法国和多数发达国家陷入衰退.

出口订单下滑速度较整体新接业务来的慢,暗示内需疲弱是下滑的罪魁祸首.

"新订单下滑速度接近四年最快,令人对经济增长产生忧虑,暗示今年第一季生产可能进一步大幅下滑."Markit资深分析师Jack Kennedy表示.

"在经济环境日益不确定的情况下,信心似乎烟消云散,使制造业者加大裁员,同时削减采购和投入."他又称.

制造业占法国经济产出约11%,而且一直都是该国经济最薄弱的环节之一.

制造业疲软进一步拖累经济疲弱,路透访问的分析师预计2013年法国经济增长可能停滞.(完)