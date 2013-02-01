路透调查: 金融机构固定收益部门仍预期中国2月政策持稳,债市春节影响弱

作者/钟华

路透北京2月1日 - 2013年第二期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构绝大多数预期中国2月仍将维持基准利率和准备金率不变.而受经济延续企稳回升,通胀逐步走高等因素影响,债券收益率未来一段时间继续大降可能性不大.

不过,流动性运行环境相对优化和外生性流动性改善,加上年初机构配置意愿稍强,仍对债市有支撑,并相对弱化春节大量提现需求对债市带来的短期扰动.

所有受访金融机构固定收益部门认为,中国央行今年2月将维持一年期存款基准利率3%不变.该预期较上月展望时进一步提高.

与此同时,认为大型存款类机构法定存款准备金率2月维持不变的机构占比亦达近九成,这虽略低于上期展望时水平,但仍处于高位.

中国央行去年曾两度降息,并两次调降存准率.此前一次降息时间为去年7月6日;最近一次降准时间则为去年5月18日.

调查并显示,2月末10年期国债收益率估值料为3.59%,较1月末下降2个基点(bp).

2013年第二期展望调查共有41家机构参与,较上期增加3家,皆为基金类参与机构,具体为安信基金和北京乐瑞资产管理有限公司及北京鹏扬投资管理公司,这使得该类机构增至5家.

其他参与机构中,银行有16家,包括中国工商银行 、农业银行 和中国银行 等五家国有银行.

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券 等10家,保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家.

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查,频率为每月一次.调查共涉及八大系列19个关键性指标,包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor,以及国债、金融债和信用债收益率,从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势.(完) (审校 张喜良)