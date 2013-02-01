版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 14:05 BJT

台湾股市: 收平盘,大立光跳涨

路透台北2月1日 - 台湾股市周五收平盘,但苹果 供应商大立光 股价跳涨3%,投资者对其第四季获利创纪录新高做出回应,未理会该公司保守的业绩展望.

对于台湾内阁改组,行政院副院长江宜桦出任院长一事,市场也处之泰然.

加权股价指数 在窄幅区间游走,终场微升0.08%或5.95点至7,855.97点.

据初步数据,大盘成交值 为698.34亿台币,上交易日为809.17亿.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐