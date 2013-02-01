美国平板电脑假期季出货量飙升,PC黯然下滑

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山1月31日 - 苹果公司 首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)关于平板电脑销量未来终将超越个人电脑(PC)的预言似乎已经成真。

根据国际数据公司(IDC)的数据，平板电脑在假期季的出货量达到创纪录的5,250万台，较去年同期增加75%，因消费者抢购一系列触摸屏移动设备及相对便宜的产品。

平板电脑市场的增长轻而易举地超越了个人电脑，后者在去年第四季度的出货量下滑6.4%，达到8,980万台。

平板电脑销量增长的另一个迹象是，苹果第四季度的平板电脑出货量为2,200万台，而惠普 同期内个人电脑的出货量为1,500万台。苹果是平板电脑的最大卖家，惠普是个人电脑市场的龙头。

但日益激烈的竞争意味着，苹果在平板电脑市场一家独大的局面将继续松动。IDC称，苹果iPad第四季度的市场份额同比下滑至43.1%，上年同期则为51.7%。

三星电子 凭借其Galaxy品牌占据了15.1%的市场份额，较上年同期的7.3%实现了翻番。

软件生产商微软 在假期季推出了Windows RT版的Surface平板电脑。IDC称，微软Surface的出货量约为90万台。

IDC称，亚马逊 的市场份额从上年同期的15.9%下滑至11.5%，尽管该公司为假期季推出了种类繁多的产品。 Nexus 7平板电脑生产商华硕 的市场份额从2%增加至5.8%。

IDC的数据凸显惠普和戴尔 等个人电脑生产商的利润不断下滑。(完)