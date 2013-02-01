希拉里称叙冲突有蔓延之虞,敦促俄伊改变立场

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月31日 - 美国国务卿希拉里周四敦促伊朗和俄罗斯重新考虑其支持叙利亚的立场，并称叙利亚冲突有向境外蔓延之虞。
希拉里对记者称，有迹象显示伊朗正增派人力并为叙利亚总统阿萨德提供更尖端的武器。
希拉里称，俄罗斯继续从资金等方面援助叙利亚政府，但她似乎认为俄罗斯反对阿萨德下台的立场正在松动。希拉里即将结束她的国务卿任期。
对于以色列周三轰炸叙利亚目标的事件，希拉里不愿发表评论，但她对叙利亚境内的冲突恶化且有蔓延之势表示担忧。
“我个人在相当长时间里始终直警告（叙利亚）致命的内战将愈演愈烈，且存在代理人战争的危险，”希拉里对记者说。
“因此我认为，那些不愿有所建树的国家有责任重新考虑他们的立场，因为最糟糕的预测结果目前已经近在眼前，这样的预测不仅会在叙利亚境内发生，还可能越过边境向外蔓延，”她补充说。
希拉里称，美国担心伊朗近期加大了对阿萨德的支持。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
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路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称