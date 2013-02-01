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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 14:25 BJT

韩国股市: 小幅收低,韩元下跌推动汽车类股继续反弹

路透首尔2月1日 - 韩国股市周五在动荡交投中扩大跌幅,受累于中国1月制造业采购经理人指数(PMI)显示全球第二大经济体正在温和复苏.

汽车类股延续升势,因为韩元兑美元下滑.现代汽车 和起亚汽车 分别攀升0.7%和0.6%.

韩国综合股价指数(KOSPI) 收低0.2%至1,957.59点.(完)
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