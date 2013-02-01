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货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 14:43 BJT

日股业绩: PANASONIC九个月集团净亏损6,238.3亿日圆，预计全年亏7,650亿

路透2月1日 - 日本PANASONIC 九个月集团净亏损6,238.3亿日圆,2012/13年度预计亏损7,650亿日圆.(完)
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