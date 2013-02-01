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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 15:47 BJT

全球金市: 金价因获利了结而下跌,但本周仍可望小幅收高

价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1661.86 -1.13 -0.07 -0.76

现货银 31.35 -0.06 -0.19 3.53

现货铂金 1669.24 -7.01 -0.42 8.75

现货钯金 739.67 -0.80 -0.11 6.89

COMEX期金 1660.40 -0.20 -0.01 -0.92 263

COMEX期银 31.37 0.01 +0.04 3.75 3576

汇率

欧元/美元 1.3619

美元/日圆 92.15

附注: COMEX黄金和白银合约为主力月份合约.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜; 审校 白云)
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