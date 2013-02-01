中国股市: 沪综指连续第五日收升并创近九个月新高,本周累计涨5.6%

路透北京2月1日 - 中国股市沪综指周五收升1.4%并创近九个月新高,稍早公布的官方及汇丰制造业PMI数据符合经济企稳回升趋势,激励金融股领涨大盘.分析师预计,近期利空出台概率较小,且地产收紧政策短期干扰亦有限,大盘有望继续震荡上行.

沪综指 收报2,419.020点,涨33.598点或1.41%,为连续第五日上涨.此前收盘高点是去年5月8日的2,448.884;本周该股指累计上涨5.57%.上海A股今日成交额放大至1,251亿元人民币,上日为1,157亿元.

湘财证券分析师徐广福表示,数据符合市场对宏观经济面回暖的预期,盘中拉升主要还是金融板块,因其前期估值修复尚未完成,且有业绩支撑的个股亦推动大盘上涨,场外资金对市场持续关注.

"近期利空概率较小,地产政策短期干扰有限,之后指数料还会上行,但个股分化或加剧.2,400-2,450点为压力区域,但随着蓝筹股续涨,股指仍会震荡上行."他并预计.

今日券商、保险等金融股继续领涨大盘,其中方正证券 涨停,报6.37元;新华保险 亦涨停,报31.43元.沪市地产类指数 收高0.77%至3,745.021,但日低则为3,665.447点.

中国国家统计局稍早公布,1月官方制造业采购经理人指数(PMI)微幅回落至50.4,较上月下降0.2个点,但仍为连续第四个月处在荣枯线上方;同期,汇丰制造业PMI终值则跳升至52.3的两年高点,为连续第五个月回升.业内人士认为两个数据"一降一升"无碍中国经济企稳回升的大趋势,2013年开局平稳.

中国房地产市场开年继续上行.中指院最新数据显示,1月百城新建住宅均价同比继上月转跌为升后延续涨势,环比则八连涨且涨幅进一步扩大,房价上涨城市个数亦较前月增加.中证报周五引述权威人士称,因时机不成熟,有关部门暂缓推进房产税试点扩大.但对于一线城市,今年楼市调控政策收紧仍是大方向.

沪深300指数 收高2.1%,报2,743.324点.沪深300指数2月合约 尾盘报2,748.6点,涨2.11%,成交量为782,660手.(完)