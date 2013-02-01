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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 14:46 BJT

澳洲股市: 收升0.9%,受矿业股与高收益个股涨势提振

路透墨尔本2月1日 - 澳洲股市周五恢复上行趋势,收盘上涨0.9%,因铁矿石价格再次跳涨提振矿业股,且外资继续追捧高收益个股,不过分析师警告说市场恐会回调.

全球矿业巨擘必和必拓 与力拓 分别收高1.2%和1.3%.

继去年12月上涨3.2%后,澳洲股市1月飙升4.9%,为2012年1月以来最大单月百分比涨幅.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数 收高42.3点至4,921.1点,为2011年4月11日以来最高收位.该股指昨日下跌0.4%,打破连续十日上涨的局面.(完)
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