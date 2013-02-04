《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--2月4日

路透北京2月4日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市场的联系
更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开
市场操作等多重因素影响.
一.资金占用因素:
1.新股发行
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
无
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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选
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2.基金发行
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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
泰信现代服务 泰信基金 工商银行 农业银行、中投证券等 1/4-2/4
业股票型基金
鹏华产业 鹏华基金 建设银行 工商银行、安信证券等 1/14-2/4
债基金
信诚优质纯债 信诚基金 中信银行 中国银行、中信证券等 1/14-2/4
A/B
工银保本2号 工银瑞信 光大银行 工商银行、展恒基金等 1/9-2/5
民生家盈理财 民生加银基金 建设银行 民生银行、国泰君安等 1/30-2/5
7天A/B
长信利众基金 长信基金 浦发银行 农业银行、安信证券等 1/21-2/6
(A/B/分级)
上投智远30 上投摩根基金 建设银行 中国银行、银河证券等 1/28-3/1
万家岁得利 万家基金 工商银行 建设银行、齐鲁证券等 2/1-3/1
定期
鹏华国企债 鹏华基金 工商银行 建设银行、银河证券等 2/4-3/6
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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注
(亿元)
财政部 260 三年 固息记账式国债 1/31-2/4
河南煤化集团 50 一年 短期融资券 周四
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4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
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央票到期 逆回购到期 合计
-- -1,980 -1,980
二.资金投放因素
1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间
(亿元)
财政部 贴现国债 150 周一
财政部 贴现国债 150 周一
财政部 贴现国债 150 周一
财政部 记账式国债 280 周五
注: 一般情况下,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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2.本周新股资金解冻
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简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
无
=====================================================================================(完)
(整理 曹巍浩; 审校 丁淑琴/李宏薇)