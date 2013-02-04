《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--2月4日

路透北京2月4日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市场的联系 更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开 市场操作等多重因素影响. 一.资金占用因素: 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------------------ 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 泰信现代服务 泰信基金 工商银行 农业银行、中投证券等 1/4-2/4 业股票型基金 鹏华产业 鹏华基金 建设银行 工商银行、安信证券等 1/14-2/4 债基金 信诚优质纯债 信诚基金 中信银行 中国银行、中信证券等 1/14-2/4 A/B 工银保本2号 工银瑞信 光大银行 工商银行、展恒基金等 1/9-2/5 民生家盈理财 民生加银基金 建设银行 民生银行、国泰君安等 1/30-2/5 7天A/B 长信利众基金 长信基金 浦发银行 农业银行、安信证券等 1/21-2/6 (A/B/分级) 上投智远30 上投摩根基金 建设银行 中国银行、银河证券等 1/28-3/1 万家岁得利 万家基金 工商银行 建设银行、齐鲁证券等 2/1-3/1 定期 鹏华国企债 鹏华基金 工商银行 建设银行、银河证券等 2/4-3/6 ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 260 三年 固息记账式国债 1/31-2/4 河南煤化集团 50 一年 短期融资券 周四 ===================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 合计 -- -1,980 -1,980 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 财政部 贴现国债 150 周一 财政部 贴现国债 150 周一 财政部 贴现国债 150 周一 财政部 记账式国债 280 周五 注: 一般情况下,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ===================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 =====================================================================================(完) (整理 曹巍浩; 审校 丁淑琴/李宏薇)