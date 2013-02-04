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亚洲 | 2013年 2月 4日 星期一 15:27 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--2月4日

路透北京2月4日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市场的联系
更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开
市场操作等多重因素影响.

        一.资金占用因素:

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选    
    =====================================================================================
    2.基金发行  
    -------------------------------------------------------------------------------------
      名称         基金公司      托管行            分销机构           发行时间       备注    
            
    泰信现代服务   泰信基金     工商银行     农业银行、中投证券等      1/4-2/4 
    业股票型基金 
 
    鹏华产业       鹏华基金     建设银行     工商银行、安信证券等      1/14-2/4 
    债基金 
 
    信诚优质纯债   信诚基金     中信银行     中国银行、中信证券等      1/14-2/4 
    A/B     
 
    工银保本2号    工银瑞信     光大银行     工商银行、展恒基金等      1/9-2/5 

    民生家盈理财   民生加银基金 建设银行     民生银行、国泰君安等      1/30-2/5
    7天A/B 
     
    长信利众基金   长信基金     浦发银行     农业银行、安信证券等      1/21-2/6 
    (A/B/分级)  

    上投智远30     上投摩根基金 建设银行     中国银行、银河证券等      1/28-3/1  
      
    万家岁得利     万家基金     工商银行     建设银行、齐鲁证券等      2/1-3/1  
    定期
    
    鹏华国企债     鹏华基金     工商银行     建设银行、银河证券等      2/4-3/6
    =====================================================================================
    3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
    发债主体        规模      期限      债券类型         缴款时间              备注
                  (亿元)      
      
    财政部          260        三年   固息记账式国债   　1/31-2/4
    河南煤化集团      50        一年   短期融资券          周四    
    =====================================================================================
    4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    --------------------------------------   
    央票到期    逆回购到期     合计    

       --        -1,980      -1,980
      二.资金投放因素
  
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体          债券类型      到期本金规模     到期时间
                                     (亿元) 
    
    财政部             贴现国债         150             周一
    财政部             贴现国债         150             周一
    财政部             贴现国债         150             周一
    财政部             记账式国债       280             周五
      
    注: 一般情况下,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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    2.本周新股资金解冻
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     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
     无
    =====================================================================================(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 丁淑琴/李宏薇)

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