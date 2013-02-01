日股业绩: Panasonic第三季扭亏为盈,维持全年财测不变

路透东京2月1日 - Panasonic 第三季扭亏为盈,并维持全年财测不变,因其将重点从亏损的电视机业务转向家电、电池和其他非消费电子品.

截至12月31日的三个月,Panasonic营业利润为346亿日圆(3.79亿美元),上年同期为亏损81亿日圆.截至12月31日的九个月,Panasonic营业利润为1,219.5亿日圆.

Panasonic维持全年财测不变,预计全年营业利润为1,400亿日圆,低于汤森路透I/B/E/S访问的18位分析师预估的1,490亿日圆.

该公司还维持全年净亏7,650亿日圆的预估不变,该数字为历史第二大亏损金额.(完)