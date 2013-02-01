日股业绩: Panasonic第三季扭亏为盈,维持全年财测不变

《美国重要政经日程》-4月10日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透东京2月1日 - Panasonic 第三季扭亏为盈,并维持全年财测不变,因其将重点从亏损的电视机业务转向家电、电池和其他非消费电子品.
截至12月31日的三个月,Panasonic营业利润为346亿日圆(3.79亿美元),上年同期为亏损81亿日圆.截至12月31日的九个月,Panasonic营业利润为1,219.5亿日圆.
Panasonic维持全年财测不变,预计全年营业利润为1,400亿日圆,低于汤森路透I/B/E/S访问的18位分析师预估的1,490亿日圆.
该公司还维持全年净亏7,650亿日圆的预估不变,该数字为历史第二大亏损金额.(完)
(编译 杜明霞; 审校 白云)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。