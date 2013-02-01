德国数据: 1月制造业PMI终值升至49.8,表明经济正在回升

《美国重要政经日程》-4月10日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
"今年初,德国制造业动能出现巨大的转折,"Markit资深分析师Tim Moore说.
"制造业产出恢复增长,可能是德国经济在经过了2012年第四季度的下滑后,已然重回成长的最强烈信号."
新订单自2011年6月来首次增长,部分是由于国内需求增加,这帮助抵消了海外需求的疲弱.这提升了政府对于国内民间消费将提振今年德国经济的希望,因对外贸易正在拖累德国经济.
大多分析师预期,虽然会有点疲弱,但今年第一季度德国经济将表现为成长,并因此摆脱衰退.
Markit数据显示,产出物价下滑,但投入物价连续第二个月下滑.(完) (编译 许娜/侯向明; 审校 艾茂林)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。