德国数据: 1月制造业PMI终值升至49.8,表明经济正在回升

"今年初,德国制造业动能出现巨大的转折,"Markit资深分析师Tim Moore说.

"制造业产出恢复增长,可能是德国经济在经过了2012年第四季度的下滑后,已然重回成长的最强烈信号."

新订单自2011年6月来首次增长,部分是由于国内需求增加,这帮助抵消了海外需求的疲弱.这提升了政府对于国内民间消费将提振今年德国经济的希望,因对外贸易正在拖累德国经济.

大多分析师预期,虽然会有点疲弱,但今年第一季度德国经济将表现为成长,并因此摆脱衰退.

Markit数据显示,产出物价下滑,但投入物价连续第二个月下滑.(完) (编译 许娜/侯向明; 审校 艾茂林)