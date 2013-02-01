欧元区数据: 1月制造业PMI升至47.9,创11个月最高

欧元区1月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)终值为47.9,高于12月的46.1,也高于1月初值47.5.自2011年8月来,该指数便一直低于50的荣枯分水岭.

欧元区1月MARKIT制造业PMI产出分项终值为48.7,创10个月高位,12月则为46.0.这是一年来最大的单月升幅.

Markit首席经济学家Chris Williamson说:"尽管工业似乎在去年最后一个季度对欧元区经济构成了拖累,加深了双底下行态势,但PMI数据令我们寄望今年第一季可能会成为转折的开始."

"只要区内债务危机不进一步恶化,这些数据将强化对于欧元区2013年中会恢复至增长区间的预期."

"德国引领改善态势,该国的产出增幅为欧元区国家内最大,但出口增加也帮助缓解其它国家的制造业,主要是西班牙和意大利."