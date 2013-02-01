欧元区数据: 1月制造业PMI升至47.9,创11个月最高

《美国重要政经日程》-4月10日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
欧元区1月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)终值为47.9,高于12月的46.1,也高于1月初值47.5.自2011年8月来,该指数便一直低于50的荣枯分水岭.
欧元区1月MARKIT制造业PMI产出分项终值为48.7,创10个月高位,12月则为46.0.这是一年来最大的单月升幅.
Markit首席经济学家Chris Williamson说:"尽管工业似乎在去年最后一个季度对欧元区经济构成了拖累,加深了双底下行态势,但PMI数据令我们寄望今年第一季可能会成为转折的开始."
"只要区内债务危机不进一步恶化,这些数据将强化对于欧元区2013年中会恢复至增长区间的预期."
"德国引领改善态势,该国的产出增幅为欧元区国家内最大,但出口增加也帮助缓解其它国家的制造业,主要是西班牙和意大利."
未完工订单降至2011年7月来最弱,该分项指数升至47.1,去年12月为45.1,进一步表明订单状况改善.(完) (编译 王洋; 审校 沈以文)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。