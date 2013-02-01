版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 15:23 BJT

《汇市简讯》 伦敦市场:日圆跌势加深,欧元上扬

0702GMT

* 欧元/日圆涨1.0%,美元/日圆涨0.6%,欧元/美元走高0.4%,澳元/美元则跌0.2%

* 欧元/美元升至1.3634的高位,突破1.3600后浮现全线买兴,1.3650前方挂有卖单

* 欧元/日圆涨至125.75的高位,美元/日圆涨至92.27的高位,前方将将很快遇到更多障碍

* 亚洲股市收复早前失地,中国A股沪综指涨1.4%,之前曾受PMI数据影响下跌

* 市场关注欧洲和英国PMI数据,欧洲央行长期再融资操作还款期的到来,以及美国非农就业报告和ISM制造业指数.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐