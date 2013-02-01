中国债市: 资金利率高企及股市大涨推升利率互换,料节前波动不大

路透上海2月1日 - 中国人民币利率互换周五整体上涨.早盘一年期利率互换品种随高企的七天期质押式回购利率而小幅走升.午盘股市大涨带动市场风险情绪,令长端IRS亦有所上行.整体曲线愈加陡峭化.下周即进入春节前一周,料IRS不会出现较大波动.

交易员表示,今日公布的中国1月官方制造业PMI和汇丰1月制造业PMI"一降一升",数据本身并未对市场施加明显影响.

而下周将公布居民消费价格指数(CPI)等多项经济数据,且临近春节资金面或将进一步收紧.对此上海一银行交易员认为,CPI等经济数据料多数落在预期内,而即使资金利率上行,也属于时点性变化,两项变数并不会引起IRS大幅波动.

"下周也就CPI数据比较有看点,但也应该在预料之内.(资金利率上行)应该对短端有一点影响吧,但并不显着,因为节前资金利率上涨没有可持续性."她并称.

中国股市沪综指周五收升1.4%并创近九个月新高,稍早公布的官方及汇丰制造业PMI数据符合经济企稳回升趋势,激励金融股领涨大盘.分析师预计,近期利空出台概率较小,且地产收紧政策短期干扰亦有限,大盘有望继续震荡上行.

中国银行间资金市场周五质押式回购利率 继续走升,隔夜品种加权利率涨幅超过35基点(BP).市场人士表示,今天虽是月初,机构月末调剂头寸需求降低,但在春节现金需求增加影响下,银行资金供应开始逐渐收缩,利率看涨.

中国国家统计局及海关将于下周五(8日)公布1月工业品价格指数(PPI)、居民消费价格指数(CPI)、进出口贸易数据等数据

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

-----------------------------------------------------------------------------------

周五 3.1914/3.2929 3.1317/3.2267 3.4500/3.5417 3.7117/3.8017 3.7150/3.9933

周四 3.1840/3.2940 3.1375/3.2250 3.4508/3.5417 3.7042/3.8000 3.7375/3.9925

-----------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0074/-0.0011 -0.0058/+0.0017 -0.0008/0 +0.0075/+0.0017 -0.0225/+0.0008

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.