早点吃午饭有助减肥？

《美国重要政经日程》-4月10日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月30日 - 想要减肥？早点吃午饭或许能帮到你。
根据西班牙一项发表在《国际肥胖杂志》(International Journal of Obesity)上的研究，那些午饭吃得早的节食者往往要比那些吃得晚的人减掉更多的体重。
研究人员称，该发现无法证实将午饭时间提前有助于减掉多余的体重，但吃饭时间或许在身体调节体重方面扮演着某种角色。
该研究的作者之一Frank Scheer表示：“我们现在应开始认真考虑吃饭时间的问题了，不光是吃什么，还有什么时候吃。”
该研究团队的实验对象包括420名在西班牙东南部参加营养门诊的人。
研究对象以地中海式饮食节食，他们午餐的卡路里量占每天能量的40%。约一半的人表示，他们在下午3点前吃饭，有半数的人在这之后。
在20周的时间里，根据他们每天的用餐记录，这些研究对象吃掉的食物数量相当，每天运动消耗掉的能量也大致相同。
但午饭吃得早的人平均减掉了10公斤，而午饭吃得晚的人减掉了7.7公斤。
他们吃早餐和晚餐的时间跟他们最终减掉的体重没有关系。
该研究的一个局限性就是，研究人员没有随意分配谁早吃谁晚吃，所以不同时间吃饭的节食者很可能有其他潜在的差异。例如，某种与肥胖有关的基因变异体在午饭吃得较晚者身上更普遍。(完)
编译：靳怡雯 发稿：程芳
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
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