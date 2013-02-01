台湾债市: 央行总裁人选扑朔迷离,年假前交易商进场意愿低落

路透台北2月1日 - 台湾五年公债102/2殖利率周五微幅收高.行政院长陈冲请辞,但未如传闻出任央行总裁 ,纵然总裁的最终人选尚未确定,但市场暂以中性解读.今日交易商仍以小区间抛补为主,惟年关将近,交投意愿 不高,成交量已持续萎缩. 展望下周,交易商表示,将先看今晚美国非农就业数据对美债的影响,是否让10年公债殖利率一举突破2.0% 心理关卡.下周将标售的两年公债102/4,以及10年新券102/6要开始发行前交易,在年前应不会有出人意料的表 现,周一102/2殖利率区间暂看0.895-0.915%. "如果是陈冲当(央行总裁),影响就大了,但没有发生."一大型民营银行交易员说. 另一票券商交易主管则称,从舆论发展观察,彭淮南续任央行总裁的机率蛮大的,若真如此,由于大家熟悉他 的思惟,还是会依照过去的模式操作. 台湾侯任行政院长江宜桦周五指出,对未来内阁人事的安排将通盘考量,并于适当时间向外界宣布.而中央 银行总裁一职将由新任院长与总统商定后发布.当前新旧阁揆交接日尚未底定. 美国公债周五在亚洲市场变动甚微,所有目光焦点都放在今日稍晚将公布的美国非农就业报告上.10年期公 债 收益率(殖利率)报1.992%,较上日纽约尾盘水准1.985%变动不大,但脱离周三触及的九个月高位2 .037%. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +0.10 0.9028 0.8990-0.9038 113.0 10 101/9 -0.91 1.1811 1.1800-1.1880 11.0 15 102/1 -2.24 1.4200 1.4200-1.4200 0.5 20 102/3 +0.44 1.6044 1.6000-1.6044 2.0 近期102/2持续受到银行买盘青睐,有交易商认为,当前消息面与技术面对债市都不利,不解银行为何一直买 五年公债. 惟一银行交易员说,市场资金实在多到难以去化."买短票买不到,借钱也借不掉",只能买公债. "五年券利率风险低,纵然102/2殖利率弹到1.0%也是可以忍受."他说. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 1.4200 10 101/9 1.1811 5 102/2 0.9028 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)