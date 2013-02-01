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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 15:37 BJT

台湾债市: 央行总裁人选扑朔迷离,年假前交易商进场意愿低落

路透台北2月1日 - 台湾五年公债102/2殖利率周五微幅收高.行政院长陈冲请辞,但未如传闻出任央行总裁
,纵然总裁的最终人选尚未确定,但市场暂以中性解读.今日交易商仍以小区间抛补为主,惟年关将近,交投意愿
不高,成交量已持续萎缩.
    
    展望下周,交易商表示,将先看今晚美国非农就业数据对美债的影响,是否让10年公债殖利率一举突破2.0%
心理关卡.下周将标售的两年公债102/4,以及10年新券102/6要开始发行前交易,在年前应不会有出人意料的表
现,周一102/2殖利率区间暂看0.895-0.915%.    
    
    "如果是陈冲当(央行总裁),影响就大了,但没有发生."一大型民营银行交易员说.
    
    另一票券商交易主管则称,从舆论发展观察,彭淮南续任央行总裁的机率蛮大的,若真如此,由于大家熟悉他
的思惟,还是会依照过去的模式操作.
    
    台湾侯任行政院长江宜桦周五指出,对未来内阁人事的安排将通盘考量,并于适当时间向外界宣布.而中央
银行总裁一职将由新任院长与总统商定后发布.当前新旧阁揆交接日尚未底定. 
 
    
    美国公债周五在亚洲市场变动甚微,所有目光焦点都放在今日稍晚将公布的美国非农就业报告上.10年期公
债 收益率(殖利率)报1.992%,较上日纽约尾盘水准1.985%变动不大,但脱离周三触及的九个月高位2
.037%.   
          
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       5      102/2                     +0.10      0.9028   0.8990-0.9038       113.0
      10      101/9                     -0.91      1.1811   1.1800-1.1880        11.0
      15      102/1                     -2.24      1.4200   1.4200-1.4200         0.5
      20      102/3                     +0.44      1.6044   1.6000-1.6044         2.0
    近期102/2持续受到银行买盘青睐,有交易商认为,当前消息面与技术面对债市都不利,不解银行为何一直买
五年公债.
    
    惟一银行交易员说,市场资金实在多到难以去化."买短票买不到,借钱也借不掉",只能买公债.

    "五年券利率风险低,纵然102/2殖利率弹到1.0%也是可以忍受."他说.       

       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                       1.4200
         10       101/9                       1.1811
          5       102/2                       0.9028
          2       101/3                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 黄凯)
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