台湾债市: 央行总裁人选扑朔迷离,年假前交易商进场意愿低落

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
路透台北2月1日 - 台湾五年公债102/2殖利率周五微幅收高.行政院长陈冲请辞,但未如传闻出任央行总裁 ,纵然总裁的最终人选尚未确定,但市场暂以中性解读.今日交易商仍以小区间抛补为主,惟年关将近,交投意愿 不高,成交量已持续萎缩. 展望下周,交易商表示,将先看今晚美国非农就业数据对美债的影响,是否让10年公债殖利率一举突破2.0% 心理关卡.下周将标售的两年公债102/4,以及10年新券102/6要开始发行前交易,在年前应不会有出人意料的表 现,周一102/2殖利率区间暂看0.895-0.915%. "如果是陈冲当(央行总裁),影响就大了,但没有发生."一大型民营银行交易员说. 另一票券商交易主管则称,从舆论发展观察,彭淮南续任央行总裁的机率蛮大的,若真如此,由于大家熟悉他 的思惟,还是会依照过去的模式操作. 台湾侯任行政院长江宜桦周五指出,对未来内阁人事的安排将通盘考量,并于适当时间向外界宣布.而中央 银行总裁一职将由新任院长与总统商定后发布.当前新旧阁揆交接日尚未底定. 美国公债周五在亚洲市场变动甚微,所有目光焦点都放在今日稍晚将公布的美国非农就业报告上.10年期公 债 收益率(殖利率)报1.992%,较上日纽约尾盘水准1.985%变动不大,但脱离周三触及的九个月高位2 .037%. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +0.10 0.9028 0.8990-0.9038 113.0 10 101/9 -0.91 1.1811 1.1800-1.1880 11.0 15 102/1 -2.24 1.4200 1.4200-1.4200 0.5 20 102/3 +0.44 1.6044 1.6000-1.6044 2.0 近期102/2持续受到银行买盘青睐,有交易商认为,当前消息面与技术面对债市都不利,不解银行为何一直买 五年公债. 惟一银行交易员说,市场资金实在多到难以去化."买短票买不到,借钱也借不掉",只能买公债. "五年券利率风险低,纵然102/2殖利率弹到1.0%也是可以忍受."他说. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 1.4200 10 101/9 1.1811 5 102/2 0.9028 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路
路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称