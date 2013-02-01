《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月1日

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
路透北京2月1日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:34时,1港元=0.8025人民币HK DCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元 B股股价( A/B股比 ) 港元) 价 万科 11.96 16.64 0.90 深物业 7.29 6.05 1.50 南玻 8.77 7.34 1.49 深康佳 3.52 2.80 1.57 ST中华 4.19 1.56 3.35 ST中冠 7.55 3.74 2.52 深深宝 8.45 7.03 1.50 深华发 6.53 3.91 2.08 深赤湾 14.65 13.61 1.34 招商地产 28.18 28.10 1.25 特力 6.63 4.13 2.00 飞亚达 7.67 7.41 1.29 一致药业 35.14 34.47 1.27 深深房 4.13 3.23 1.59 ST盛润 9.11 5.68 2.00 深南电 4.58 2.83 2.02 深纺织 8.36 5.75 1.81 方大集团 4.42 2.91 1.89 深国商 15.39 10.63 1.80 深赛格 4.61 2.97 1.93 宝石 12.06 7.98 1.88 小天鹅 10.65 9.28 1.43 粤高速 3.35 3.11 1.34 晨鸣纸业 4.08 3.60 1.41 ST珠江 3.01 2.20 1.70 丽珠 39.84 34.24 1.45 美菱电器 4.27 4.23 1.26 大冷股份 7.41 6.03 1.53 粤电力 6.38 5.90 1.35 佛山照明 6.84 5.97 1.43 江铃汽车 18.56 20.21 1.14 沙隆达 6.48 4.18 1.93 苏常柴 6.28 4.55 1.72 威孚高科 40.75 30.90 1.64 古井贡酒 32.60 26.50 1.53 ST东海 3.71 2.91 1.59 长安汽车 8.70 7.73 1.40 京东方 2.36 1.76 1.67 鲁泰 7.13 7.61 1.17 本钢板材 3.94 3.12 1.57 张裕 43.19 47.50 1.13 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 尹嫄婷; 审校 张喜良)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路
路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称