《中国企业债发行日程表》--2月1日

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *昆明滇池 12 7 6.50% AA 2/1-2/6 西南证券 投资公司 （第3-7年末每年偿还20%本金） =================================================================================== *万正投资集团 7 6 7.92% AA- 2/4-2/5 一创摩根证券 (第3-6年末每年偿还25%本金/鄂尔多斯东胜城投集团担保) =================================================================================== *天瑞水泥集团 20 8 7.10% AA+ 2/4-2/6 华西证券 (第五年末附投资者选择权/天瑞集团铸造公司和天瑞集团旅游公司共同担保) =================================================================================== 重庆綦江东部 12 7 6.75% AA 1/29-2/4 广州证券 新城开发公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 三门峡财经 13 7 6.68% AA 1/29-2/4 华龙证券 投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金,三门峡投资集团担保) =================================================================================== 南京禄口机场 16 10 前五年5.15% AA+ 1/29-2/4 瑞信方正证券 (第五年末附投资者选择权/江苏交通控股提供担保) =================================================================================== 晶科能源 8 6 前三年8.99% AA- 1/29-2/4 兴业证券 (第五年末附投资者选择权/上饶城投集团担保) =================================================================================== 武汉地铁集团 20 7 簿记建档区间5.5%-6.5% AA+ 2/4-2/6 海通证券 （第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 如皋交通投资 12 7 6.70% AA 2/1-2/16(网点) 华龙证券 发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金） 2/1-2/5(上交所) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 注:*表示新增.(完) (整理 边竞; 审校 丁淑琴)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路
路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称