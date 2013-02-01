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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 17:22 BJT

《中国企业债发行日程表》--2月1日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模    期限     年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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*昆明滇池      12         7       6.50%           AA      2/1-2/6      西南证券
投资公司          （第3-7年末每年偿还20%本金）
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*万正投资集团   7         6       7.92%           AA-     2/4-2/5    一创摩根证券
             (第3-6年末每年偿还25%本金/鄂尔多斯东胜城投集团担保)
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*天瑞水泥集团  20         8       7.10%           AA+     2/4-2/6      华西证券
        (第五年末附投资者选择权/天瑞集团铸造公司和天瑞集团旅游公司共同担保)
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重庆綦江东部   12         7      6.75%           AA       1/29-2/4     广州证券
新城开发公司        (第3-7年每年末偿还20%本金)
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三门峡财经     13         7      6.68%           AA       1/29-2/4     华龙证券
投资公司   (第3-7年每年末偿还20%本金,三门峡投资集团担保)
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南京禄口机场   16        10   前五年5.15%          AA+    1/29-2/4  瑞信方正证券
           (第五年末附投资者选择权/江苏交通控股提供担保)
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晶科能源        8         6   前三年8.99%          AA-    1/29-2/4     兴业证券
     (第五年末附投资者选择权/上饶城投集团担保)
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武汉地铁集团   20         7 簿记建档区间5.5%-6.5% AA+      2/4-2/6      海通证券
                 （第3-7年末每年偿还20%本金)
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如皋交通投资   12         7        6.70%          AA     2/1-2/16(网点) 华龙证券
发展公司           (第3-7年末每年偿还20%本金）           2/1-2/5(上交所)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 边竞; 审校 丁淑琴)
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