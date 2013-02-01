欧洲汇市: 瑞郎兑欧元下滑,欧元区制造业数据受关注

《美国重要政经日程》-4月10日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
瑞银分析师Reto Huenerwadel在报告中写道:"欧元/瑞郎涨了一个月是否足以让瑞郎投资者出脱瑞郎多仓,仍需观察,特别是国内的瑞郎投资者."
"过去几天的汇价走势显示(瑞郎多仓)增加了."
1月,欧元区人气改善帮助推升瑞郎/欧元突破了去年大部分时间里一直保持的1.20-1.22区间.
不过自1月于2011年5月来首次跌破1.25欧元后,瑞郎便开始反弹.
0730GMT时,瑞郎兑欧元较纽约收盘水准下跌0.3%,报1.2389.
交易员还将关注美国就业、收入和消费数据,以研判该国的经济状况.美联储的购债计划仍在进行,近几日美元一直承压.
瑞郎兑美元上涨0.1%至0.9088.目前美元兑多数主要货币均走弱.(完)
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(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
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路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。