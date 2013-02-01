欧洲汇市: 瑞郎兑欧元下滑,欧元区制造业数据受关注

瑞银分析师Reto Huenerwadel在报告中写道:"欧元/瑞郎涨了一个月是否足以让瑞郎投资者出脱瑞郎多仓,仍需观察,特别是国内的瑞郎投资者."

"过去几天的汇价走势显示(瑞郎多仓)增加了."

1月,欧元区人气改善帮助推升瑞郎/欧元突破了去年大部分时间里一直保持的1.20-1.22区间.

不过自1月于2011年5月来首次跌破1.25欧元后,瑞郎便开始反弹.

0730GMT时,瑞郎兑欧元较纽约收盘水准下跌0.3%,报1.2389.

交易员还将关注美国就业、收入和消费数据,以研判该国的经济状况.美联储的购债计划仍在进行,近几日美元一直承压.

瑞郎兑美元上涨0.1%至0.9088.目前美元兑多数主要货币均走弱.(完)

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