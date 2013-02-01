《汇市简讯》 英镑/美元200日移动均线前方有卖单,等待英国制造业PMI

0737GMT

* 英镑/美元卖盘先后挂在1.5880和1.5890/95,其中1.5892/93分别是1月21和23日所及高位

* 200日移动均线切入位在1.5896,这亦为昨日高位;1.5878为今日亚洲交易时段的高位

* 支撑位在1.5842(昨日伦敦市场早盘所及高位),1.5845为今日亚洲交易时段低位

* 0928GMT将公布英国1月Markit/CIPS制造业PMI,预估为51.0,去年12月该指数为51.4;美国稍晚将公布非农就业数据

* 美国财政部一位官员周四表示,财政部称其做好重启所谓特别举措的准备,以确保5月19日以后能履行所有债务责任.(完)

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