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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 16:15 BJT

两岸金融: 台湾金管会称,富邦金并购华一银申请案正待汇总央行意见

路透台北2月1日 - 台湾金融监督管理委员会周五称,台湾主要民营金控--富邦金 并购大陆华一银行的申请案已送件,目前正待汇总央行意见.

金管会银行局副局长邱淑贞今天接受路透电访时做出以上表示.

"这个案子事前都有沟通过,程序会很快啦!"她说.

她指出,有关海外分行的部分都会汇总央行的意见,央行通过后,该案审理程序就会很快.

富邦金控去年底宣布,董事会已通过取得大陆华一银行80%股权,投资金额共64.5亿元人民币(约合306亿台币),将成为首宗台湾银行业控股大陆银行的并购案.

富邦金控今日收涨0.53%,表现优于台湾金融保险指数 收扬0.24%. (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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